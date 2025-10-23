Сложен казус с колите на президентството

Да се отменят промените в Закона за НСО, съветват юристи

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента, че е помолил финансовия министър Теменужка Петкова, след като уведоми премиера Росен Желязков и останалите министри, “веднага с постановление да бъдат прехвърлени на Президентството всички коли и шофьори, всичко, което е ползвал президентът”.

“За да не се излагаме пред чужденците, днес да му се върне всичко на Радев. Същите коли, шофьори, заплати, горива, части да му се върнат... за да спре с този цирк. Отпред и отзад джипове, в средата една “Шкода”, отбеляза Борисов.

“Никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев, те са си там. Негова воля е, че се е качил на шкодата”, подчерта лидерът на ГЕРБ.

Юристи коментираха пред “Труд news”, че се създава сложен казус. Казаха, че няма как с министерско постановление да бъдат прехвърлени коли и шофьори на НСО в президентството. Припомниха, че шофьорите в тази служба не са цивилни, а военизирани и че най-лесно проблемът може да се реши чрез отмяна на промяната, внесена от на ДПС-НН за отнемане на коли от президентството. За да не се возели в тях чиновниците от “Дондуков” 2.