Костадинов: „Лукойл-България“ не е независима фирма

Тя е със седалище извън страната

Да видим първо какво ще направи централата на компанията в Нидерландия и после какви ще са реакциите на нейните подразделения в Русия, защото в крайна сметка „Лукойл-България“ не е независима фирма. Тя е със седалище извън страната и решенията ще се вземат извън България. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Той разкритикува депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев, който по-рано заяви пред медии в парламента, че България трябва час по-скоро да се освободи от рафинерията на „Лукойл“ в Бургас, тъй като по думите му тя е част от руското влияние у нас.

Лидерът на „Възраждане” каза още, че по официални данни на БНБ за последните 12 месеца имаме спад на чуждестранните инвестиции с 12 процента.

„Нали влизаме в клуба на богатите, в еврозоната? Как така изведнъж инвеститорите бягат от България? Ето защо бягат от България – защото няма гаранция, че утре няма да приемат специален закон за техния бизнес, с който ще им забранят да продават на някой, който правителството не харесва, а след това да приемат специален закон, с който да ги задължат да си продадат бизнеса. Никой нормален човек няма да инвестира в една страна, управлявана от такива хора и с такива псевдо-опозиционери“, каза още лидерът на „Възраждане“.