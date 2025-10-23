Росен Желязков: „Лукойл”-Бургас е част от системата на Лукойл-Русия, рафинерията попада в санкционния режим

Това са първите санкции, които администрацията на Тръмп налага

„Лукойл”-Бургас е част от системата на Лукойл-Русия. Част е, защото се притежава косвено повече от 50% от руския „Лукойл”, така че рафинерията попада в този санкционен режим. До 21 ноември има възможност да се извършват всички необходими транзакции и трансфери, ние имаме един месец, в който трябва да направим национално решение за това как да подходим като държава. Това каза пред журналисти в Брюксел премиерът Росен Желязков.

"Това са първите санкции, които администрацията на Тръмп налага. Невъзможността Русия да спре войната кара както Европейския съюз (ЕС), така и администрацията на Белия дом да предприемат и този икономически подход с налагането на санкции, за да се спре финансирането на войната", каза още Желязков.

Той добави още, че това не възпрепятства производството и доставката на петролни продукти, рафинерията не работи с руски петрол, но тъй като ограниченията по смисъла на санкциите имат финансово измерение - ще има затруднения за рафинерията с оглед на нейната собственост.

"Възможностите са свързани със скрининга, който трябва да бъде направен, има достатъчно произведени горива, рафинерията трябва да продължи да работи", заяви Желязков.

"Няма разговор за участие нито структурно, нито персонално на "ДПС - Ново начало" в изпълнителната власт и на ниво парламент не се предвиждат и промени в правителството", каза Желязков.