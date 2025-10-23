Тръмп обяви огромна нова серия от санкции срещу Русия

Още по темата: Белият дом: Няма планове за среща между Тръмп и Путин в близко бъдеще 21.10.2025 19:06

Изрази разочарование, че разговорите му с Путин „не водят до никъде“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи на президента Путин огромни санкции срещу двете най-големи петролни компании в Русия, което е знак за нарастващото нетърпение на Белия дом по отношение на войната в Украйна, съобщава The Times.

По време на пресконференция в Белия дом в сряда вечерта Тръмп заяви, че „е време“ да се наложат допълнителни санкции на Русия, като изрази разочарованието си от нежеланието на Путин да сложи край на войната.

„Честно казано, всеки път, когато разговарям с Владимир, имаме добри разговори, но те не водят до нищо“, каза той. „Чакахме дълго време.“

Тръмп потвърди, че е „отменил“ предложената среща с Путин в Будапеща, защото „не му се струваше правилно“.

Говорейки за санкциите, той каза:

„Надявам се, че това ще даде тласък – надявам се, че той, Путин, ще стане разумен и надявам се, че Зеленски също ще бъде разумен. Знаете, както се казва, за танго са нужни двама.“

Скот Бесент, министърът на финансите на САЩ, каза:

„Президентът Путин не седна на масата за преговори по честен и прям начин, както се надявахме.“

Обявявайки поредицата от нови санкции, Бесент добави:

„Предвид отказа на президента Путин да сложи край на тази безсмислена война, Министерството на финансите налага санкции на двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл. Министерството на финансите е готово да предприеме допълнителни мерки, ако е необходимо, за да подкрепи усилията на президента Тръмп да сложи край на поредната война. Насърчаваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да се придържат към тези санкции.“

Това е най-ясният знак досега, че Тръмп може да губи търпение към Путин, и идва след като плановете за среща на върха с руския лидер в Будапеща се провалиха по-рано тази седмица.

The Wall Street Journal съобщи, че администрацията на Тръмп е дала одобрение на Киев да използва ракети с дълъг обсег за удари по цели в Русия. Тръмп категорично отрече тази информация в съобщение в Truth Social, като заяви: „САЩ нямат нищо общо с тези ракети, откъдето и да идват, или с това, което Украйна прави с тях!“

В сряда вечерта Тръмп потвърди също, че САЩ не са предоставили на Украйна крилати ракети „Томахок“, защото украинските войници ще се нуждаят от минимум шест месеца, за да се научат да ги изстрелват. „Има огромна крива на обучение“, каза той.

Във вторник украинската армия използва няколко британски ракети Storm Shadow, за да нанесе удар по руски химически завод в Брянск, който произвежда барут, експлозиви и ракетно гориво. Брянск се намира на около 70 мили от украинската граница.

На Украйна е било разрешено само в редки случаи да използва западни оръжия за нанасяне на удари по цели в Русия. Въпреки че Джо Байдън е одобрил използването от Украйна на ракети Storm Shadow и американски ракети Atacms, Тръмп е блокирал използването от Украйна на ракети, които разчитат на американски данни за целите, за да нанасят трансгранични удари. Това включва и ракетите Storm Shadow.

Съобщението за предстоящи санкции следва дни на ескалиращо напрежение между САЩ и Русия.

След като Марко Рубио, държавният секретар на САЩ, и Сергей Лавров, руският външен министър, разговаряха по телефона в понеделник, Кремъл отхвърли американското предложение за примирие въз основа на настоящите фронтови линии.

Тръмп внезапно отмени срещата на върха с Путин в Унгария, като заяви, че не иска „загуба на време“.

Той заяви, че войната в Украйна ще бъде важна част от разговорите, които планира да проведе лице в лице с китайския президент Си Цзинпин по време на посещението си в Азия следващата седмица.

„Това, за което наистина ще говоря с него, е как да сложим край на войната между Русия и Украйна, дали чрез петрол, енергия или нещо друго. Мисля, че той ще бъде много отзивчив. Сега би искал – не съм сигурен, че е искал това в началото – сега би искал да види края на войната.“

Тръмп каза, че от разговорите си през първия си мандат знае, че Путин иска да завземе цяла Украйна.

„Винаги съм смятал, че той иска цялата страна, а не само част от нея, но мисля, че сега е готов да преговаря малко повече и мисля, че е готов да сключи сделка... Не искаме той да получи цялата страна.“

Унгарският външен министър Петер Сийярто настоя, че срещата на върха все още може да се състои, след като разговаря с Рубио в сряда.

Миналата седмица Великобритания обяви нови санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, като ги обвини, че помагат за финансирането на инвазията на Кремъл в Украйна. В сряда обаче Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса и банките да работят с две германски дъщерни компании на „Роснефт“, тъй като те са под германски държавен контрол.

Берлин пое контрола над рафинериите, за да гарантира енергийните доставки след руската инвазия, чрез „попечителство“, което трябва да се подновява на всеки шест месеца.

Двете компании заедно изнасят 3,1 милиона барела петрол на ден. Сама „Роснефт“ е отговорна за 6% от световното производство на петрол и почти половината от общото производство на Русия.