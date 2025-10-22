Първите галактики на Вселената: хаотични, нестабилни и пълни с турбулентност

Това изследване предлага ценен поглед към хаотичното минало на Вселената

Първите галактики, образували се след Големия взрив, са били всичко друго, но не и организирани. Нови открития на астрономи от университета в Кеймбридж разкриват, че галактиките на ранната Вселена са били хаотични, неправилни и пълни с космическа турбуленция, много различни от стабилните, спирални формации, които познаваме днес.

Международният изследователски екип, ръководен от учени от Института за космология „Кавли“, анализира данни, събрани от космическия телескоп „Джеймс Уеб“ (JWST), изучавайки повече от 250 млади галактики , съществували, когато Вселената е била на възраст между 800 милиона и 1,5 милиарда години, пише Live Science.

Анализът разкрива, че повечето от тези първични галактики все още не са еволюирали в гладки, въртящи се дискове като нашия Млечен път. Вместо това те приличат на турбулентни струпвания от газ и звезди, борещи се да се стабилизират в динамична, млада Вселена.

„Не виждаме само няколко поразителни изключения. Това е първият път, когато успяваме да разгледаме цяла популация от галактики наведнъж “, обяснява Лола Дънхайв , първият автор на изследването. „Открихме огромно разнообразие: някои галактики започват да придобиват плавно въртене, но повечето остават хаотични, като газът се разширява и движи във всички посоки.”

За изследването, учените са използвали инструмента NIRCam на JWST в специален режим, способен да открива слабата светлина от йонизиран водороден газ в много далечни галактики. Dunhive разработи нов софтуер за анализ на данните, който е комбиниран с изображения от други наблюдения на телескопа, разкривайки как газът се движи във всяка галактика.

Резултатите, публикувани в научното списание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показват, че с течение на времето, с развитието на Вселената, галактиките постепенно стават по-стабилни и организирани. В ранния етап обаче интензивното звездообразуване и гравитационните нестабилности причиняват толкова много турбуленция, че много галактики се затрудняват да придобият постоянна структура.

Това изследване предлага ценен поглед към хаотичното минало на Вселената и помага на астрономите да разберат как хаосът е довел до реда, който характеризира галактиките около нас днес.