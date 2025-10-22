Десетки загинаха при експлозия на цистерна в Нигерия (ВИДЕО)

Десетки хора загинаха, а десетки други бяха ранени при ужасяваща експлозия на цистерна за гориво в централния нигерийски щат Нигер, предава BBC.
Dozens killed in Nigeria fuel tanker explosion https://t.co/7v7LYR22Mc— BBC News (World) (@BBCWorld) October 22, 2025
Инцидентът е станал след като превозното средство, превозващо гориво от Лагос към северната част на страната, излязло от пътя и се преобърнало в местността Кача.
Thirty people were killed and forty sustained various degrees of burns after a tanker exploded while residents were scooping fuel from it after it was involved in an accident.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 21, 2025
It happened along the Bida–Agaie road near Essa and Badeggi in Niger State, Nigeria. pic.twitter.com/2yR0mVWBaF
По информация местните жители се притекли на помощ, когато цистерната внезапно експлодирала и предизвикала огромен пожар. Съобщено е, че загиналите са между 29 и 35 души, а ранените - над 40, някои от които с тежки изгаряния.
A fuel tanker has overturned and exploded in Nigeria’s northern Niger State, killing at least 35 people, according to the country’s Federal Road Safety Corps (FRSC) https://t.co/wXXAM3KOkA pic.twitter.com/Ky7ebpdar1— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 22, 2025
Пострадалите са били транспортирани до най-близката болница.
Причината за катастрофата най-вероятно е лошото състояние на пътната настилка - фактор, който често води до тежките пътни инциденти в Нигерия.
Подобни трагедии с цистерни за гориво не са рядкост в страната. През октомври 2024 г. експлозия на цистерна уби 153 души в щата Джигава, а през януари 2025 г. друга, превозваща около 60 000 литра бензин, се преобърна близо до град Суледжа, също в щата Нигер, при което загинаха най-малко 86 души, а близо 70 бяха ранени.