Глобалното използване на въглища достигна рекордно високо ниво през 2024 г.

Емисиите на парникови газове продължават да нарастват

Употребата на въглища достигна рекордно високо ниво в световен мащаб през миналата година, въпреки усилията за преминаване към чиста енергия, което застрашава опитите на света да овладее глобалното затопляне.

Делът на въглищата в производството на електроенергия спадна, тъй като възобновяемите енергийни източници отбелязаха ръст. Но общото увеличение на търсенето на електроенергия доведе до по-голяма употреба на въглища като цяло, според годишния доклад за състоянието на действията за климата, цитиран от The Guardian.

Докладът очертава мрачна картина на шансовете на света да избегне все по-тежките последици от климатичната криза. Страните изостават от целите, които са си поставили за намаляване на емисиите на парникови газове, които продължават да нарастват, макар и с по-бавен темп от преди.

Клеа Шумер, научен сътрудник в мозъчния тръст World Resources Institute, който ръководи изготвянето на доклада, заяви:

„Няма съмнение, че в голяма степен правим правилните неща. Просто не действаме достатъчно бързо. Едно от най-тревожните заключения от нашата оценка е, че за пети пореден доклад от нашата поредица усилията за постепенно премахване на въглищата са далеч от целта.“

Ако светът иска да достигне нулеви нетни въглеродни емисии до 2050 г., за да ограничи глобалното затопляне до 1,5 °C над прединдустриалните нива, както е определено в Парижкото споразумение за климата, тогава повече сектори трябва да използват електроенергия вместо петрол, газ или други изкопаеми горива.

Но това ще проработи само ако глобалното електроснабдяване премине към нисковъглеродна основа.

„Проблемът е, че енергийната система, която разчита на изкопаеми горива, има огромни каскадни и вторични ефекти“, каза Шумер. „Посланието по този въпрос е кристално ясно. Просто няма да ограничим затоплянето до 1,5 °C, ако използването на въглища продължава да побива рекорди.“

Въпреки че се предполага, че повечето правителства се стремят да „намалят“ използването на въглища след ангажимента, поет през 2021 г., някои продължават да насърчават използването на най-замърсяващото гориво. Премиерът на Индия Нарендра Моди отпразнува преминаването на един милиард тона производство на въглища през тази година, а в САЩ Доналд Тръмп обяви подкрепата си за въглищата и другите изкопаеми горива.

Усилията на Тръмп да спре проектите за възобновяема енергия и да премахне финансирането и стимулите за преминаване към нисковъглеродни енергийни източници все още не са се отразили в по-високи емисии на парникови газове. Докладът обаче предполага, че тези усилия ще имат ефект в бъдеще, въпреки че други страни, включително Китай и ЕС, биха могли да смекчат въздействието, като продължат да дават предимство на възобновяемите енергийни източници.

Добрата новина е, че производството на енергия от възобновяеми източници е нараснало „експоненциално“, според доклада, който установи, че слънчевата енергия е „най-бързо растящият източник на енергия в историята“. Това обаче все още не е достатъчно: годишните темпове на растеж на слънчевата и вятърната енергия трябва да се удвоят, за да може светът да постигне необходимите намаления на емисиите до края на това десетилетие.

Софи Боем, старши научен сътрудник в лабораторията за системни промени на WRI и водещ автор на доклада, заяви:

„Няма съмнение, че последните атаки на САЩ срещу чистата енергия правят по-трудно за света да постигне целта на Парижкото споразумение. Но по-широкият преход е много по-голям от която и да е страна, а инерцията се натрупва на пазарите и в нововъзникващите икономики, където чистата енергия е станала най-евтиният и най-надежден път към икономически растеж и енергийна сигурност. ”

Светът се движи твърде бавно по отношение на подобряването на енергийната ефективност, по-специално намаляването на въглеродните емисии, генерирани от отоплението на сгради. Промишлените емисии също са повод за загриженост: стоманодобивният сектор увеличава „въглеродната си интензивност“ – въглеродът, произведен с всяка единица произведена стомана – въпреки усилията на някои страни да преминат към нисковъглеродни методи.

Електрифицирането на автомобилния транспорт напредва по-бързо – повече от една пета от новите автомобили, продадени миналата година, бяха електрически. В Китай делът им беше близо до половината.

Докладът също така отправя предупреждение относно състоянието на „въглеродните поглъщатели“ в света – гори, торфени земи, влажни зони, океани и други природни обекти, които съхраняват въглерод. Въпреки че страните многократно са се ангажирали да защитават горите си, те продължават да бъдат изсичани, макар и с по-бавен темп в някои райони. През 2024 г. над 8 млн. хектара (20 млн. акра) гори бяха загубени завинаги. Това е по-малко от рекордните почти 11 млн. хектара, достигнати през 2017 г., но е по-лошо от загубените 7,8 млн. хектара през 2021 г. Според доклада, за да спре обезлесяването, светът трябва да действа девет пъти по-бързо, отколкото правителствата успяват да направят.

Световните лидери и високопоставени служители ще се срещнат в Бразилия следващия месец за климатичната среща на ООН Cop30, за да обсъдят как да се постави света на път да остане в рамките на 1,5 °C глобално затопляне в съответствие с Парижкото споразумение за климата от 2015 г. Всяко правителство трябва да представи подробен национален план за намаляване на емисиите, наречен „национално определен принос“. Но вече е ясно, че тези планове ще бъдат недостатъчни, така че ключовият въпрос ще бъде как ще реагират страните.