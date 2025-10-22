Турция настоява за западни изтребители, за да си върне регионалното предимство

Още по темата: Офертата на Турция за SAFE задълбочава разрива с Гърция 20.10.2025 16:41

Турция има намерение да закупи самолети Eurofighter Typhoon, F-16 и F-35

В стремежа си да укрепи въздушната си мощ, Турция е предложила на европейските си партньори и на САЩ начини, по които би могла бързо да се сдобие с модерни изтребители, за да навакса изоставането си от регионални съперници като Израел, твърдят източници, запознати с преговорите, пише Reuters.

Турция, член на НАТО, която разполага с втората по големина армия в алианса, се стреми да се възползва от най-добрите си отношения със Запада от години, за да добави към остаряващата си флота 40 изтребителя Eurofighter Typhoon, за които подписа предварително споразумение през юли, а по-късно и американски изтребители F-35, въпреки санкциите на Вашингтон, които понастоящем блокират всяка сделка.

Ударите на Израел – най-модерната армия в Близкия изток с стотици изтребители F-15, F-16 и F-35, доставени от САЩ – срещу съседите на Турция Иран и Сирия, както и срещу Ливан и Катар, разтревожиха Анкара през последната година. Те разкриха ключови уязвимости, което подтикна страната да се стреми към бързо укрепване на въздушната си мощ, за да противодейства на потенциални заплахи и да не остане незащитена, казват официални лица.

Турският президент Тайип Ердоган остро критикува израелските атаки срещу Газа и други места в Близкия изток, а някога топлите отношения между двете страни са достигнали ново дъно. Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди, че турските бази, съюзниците на бунтовниците и подкрепата за армията в Сирия представляват заплаха за Израел.

Гърция, която представлява предимно символична, но чувствителна заплаха за Турция, се очаква да получи партида от модерни F-35 през следващите три години. През последните години самолети от двете страни членки на НАТО са се сражавали в разпръснати въздушни битки над Егейско море, а Гърция вече е изразявала загриженост относно военното укрепване на Турция.

По отношение на самолетите Typhoon, Турция е на път да сключи сделка с Великобритания и други европейски страни, по силата на която ще получи незабавно 12 от тях, макар и употребявани, от предишните купувачи Катар и Оман, за да задоволи незабавните си нужди, според лице, запознато с въпроса.

Очаква се Ердоган да обсъди предложението по време на посещенията си в Катар и Оман в сряда и четвъртък, като основните въпроси ще бъдат броят на самолетите, цените и сроковете.

Говорител на британското правителство заяви пред Reuters, че меморандумът за разбирателство, подписан от Великобритания и Турция през юли, проправя пътя „за поръчка на стойност няколко милиарда лири за до 40 самолета“, добавяйки:

„Очакваме с нетърпение да се споразумеем скоро за окончателните подробности по договора.“

Германският външен министър Йохан Вадефул, който беше в Анкара миналата седмица, заяви, че Берлин подкрепя покупката на самолетите, а по-късно каза пред телевизия NTV, че сделката може да бъде сключена в рамките на годината.

Турското министерство на отбраната заяви, че не е постигнато окончателно споразумение и че преговорите с Великобритания вървят в положителна посока, като добави, че други членове на консорциума подкрепят покупката. Катар и Оман не коментираха веднага.

Придобиването на модерните F-35 се оказа по-трудно за Анкара, на която е забранено да ги купува от 2020 г., когато Вашингтон наложи санкции по CAATSA заради закупуването на руски противовъздушни системи C-400.

Ердоган не успя да постигне напредък по въпроса на срещата в Белия дом с президента Доналд Тръмп миналия месец. Турция обаче все още се стреми да се възползва от добрите лични връзки между двамата лидери и помощта на Ердоган за убеждаването на палестинската милитантна групировка Хамас да подпише споразумението на Тръмп за прекратяване на огъня в Газа, за да се стигне в крайна сметка до сделка.

Отделни източници съобщават, че Анкара е обмисляла да предложи план, който би могъл да включва „отказ“ от страна на американския президент от санкциите по CAATSA и да проправи пътя за евентуално разрешаване на въпроса с C-400и закупуването на F-35.

Притежаването на C-400от Турция остава основната пречка за закупуването на F-35, но Анкара и Вашингтон публично заявиха желанието си да преодолеят това, като заявиха, че съюзниците имат политическата воля да го направят.

Възможната временна отмяна, ако бъде дадена, би могла да помогне на Анкара да засили сътрудничеството в областта на отбраната с Вашингтон и вероятно да спечели симпатиите на американския Конгрес, който в миналото е бил скептичен към Турция, заявиха източниците.

„И двете страни знаят, че трябва да се намери решение на CAATSA. Дали това ще бъде президентско освобождаване или решение на Конгреса, зависи от Съединените щати“, заяви пред Ройтерс Харун Армаган, заместник-председател по външните работи на управляващата партия AK на Ердоган.

Турското външно министерство не отговори на въпроси за отстъпка към американските си колеги или дискусии за разрешаване на въпроса с S-400. Белият дом не коментира веднага дали Анкара е повдигнала въпроса за отстъпка.

Говорител на Държавния департамент заяви, че Тръмп признава стратегическата важност на Турция и че „неговата администрация търси творчески решения на всички тези нерешени въпроси“, но не даде повече подробности.

На въпрос за отделното споразумение на Турция за закупуване на 40 F-16, изтребители от по-ранно поколение, източник от САЩ заяви, че преговорите са затруднени от турските опасения относно цената и желанието да се закупят по-модерните F-35.

Разочарована от променливите отношения със Запада в миналото и някои оръжейни ембаргота, Турция е разработила свой собствен стелт изтребител KAAN. Въпреки това официални представители признават, че ще отнеме години, преди той да замести F-16, които съставляват основата на нейните въздушни сили.

Модернизацията на изтребителите е част от по-широки усилия за укрепване на многослойната противовъздушна отбрана, която включва и турския проект „Steel Dome” и разширяване на обхвата на ракетите с дълъг обсег.