Белият дом: Няма планове за среща между Тръмп и Путин в близко бъдеще

Автор: Труд онлайн
Няма планове за среща "в близкото бъдеще" между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, заяви високопоставен представител на Белия дом, предаде Ройтерс.
"Също така няма планове за лична среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров", допълни официалният представител, като добави, че разговорът им в понеделник е бил „продуктивен“.
По-рано през деня от Кремъл също коментираха.
"Нито президентът Тръмп, нито президентът Путин са посочвали конкретни дати. Нужна е подготовка, сериозна подготовка", уточни Дмитрий Песков и допълни, че двете страни не са се разбирали за дата.