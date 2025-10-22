Турски Boeing E-7T „Peace Eagle“ патрулира над Черно море на фона на растящо напрежение с Русия

Boeing E-7T "Peace Eagle" (кодов номер 13-004, позивна HVK42) на турските военновъздушни сили действаше на 20 октомври над западната част на Черно море, на фона на напрежение, породено от нарастващата агресия на Русия, пише Newsweek.

След излитане от авиобаза Коня, самолетът Boeing E-7T "Peace Eagle" прелетя на север и навлезе в румънското въздушно пространство.

Самолетът е прелетял няколко пъти над въздушното пространство около пристанището Констанца, близо до брега на Черно море.

Тази зона става все по-активна през последните месеци, като редовно се провеждат мисии за наблюдение и патрулиране на НАТО за наблюдение на ситуацията над западната част на Черно море и въздушното пространство близо до Крим.

Самолетът E-7T Peace Eagle, базиран на платформата Boeing 737, служи като самолет за ранно предупреждение и контрол на въздуха (AEW&C), осигурявайки ситуационна осведоменост в реално време и командни възможности както за национални, така и за съюзнически въздушни операции.

Мисията от 20 октомври подчертава продължаващото напрежение в региона и приноса на Турция към усилията на НАТО за въздушно наблюдение и интензивните дейности по мониторинг над района на Черно море, според уебсайтове за проследяване на военни полети.

Турските разузнавателни самолети изпълняват мисии след инциденти с руски дронове

На 25 септември 2025 г. турското Министерство на отбраната проведе пресконференция, обобщаваща дейността на турските въоръжени сили в рамките на НАТО.

По този повод говорителят на министерството, контраадмирал Зеки Актюрк, разкри, че в рамките на съюзническата подкрепа на НАТО, в Литва е временно разположен самолет за ранно предупреждение и контрол на въздушното пространство Boeing E-7T Peace Eagle.

Разполагането на дрона е последвано от серия инциденти, причинени от Русия в Централна Европа и региона на Балтийско море, включително проникването на 23 руски дрона в Полша (на 10 септември) и нарушаването на румънското въздушно пространство (на 13 септември), според изявление на турското Министерство на отбраната.

Тези инциденти предизвикаха операция „Източен страж“ и разполагането на военни сили и средства в Полша от Франция, Швеция, Обединеното кралство, Германия, Дания, Чехия и Нидерландия.

Последвалите нарушения включваха естонското въздушно пространство (на 19 септември), което доведе до началото на полско-шведското учение Gotland Sentry.