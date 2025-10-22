Бронирани, мощни и стилни: Автомобилите на най-влиятелните политици в света (СНИМКИ)

Държавниците по света обичайно се возят в черни бронирани лимузини, способни да устоят дори на най-сериозните нападения. Какви служебни коли ползват Владимир Путин, Доналд Тръмп, Фридрих Мерц, Еманюел Макрон и други световни политици, разкриват от Deutsche Welle.

Владимир Путин предпочита тежко брониран Аурус „Сенат“ с дължина 6,63 м, внушителна радиаторна решетка и присъствие, достойно за публични събития. Аурус често се сравнява с Ролс-Ройс. Севернокорейският диктатор Ким Чен Ун също е преминал на Аурус "Сенат", след като години наред е ползвал бронирани S-класи и Майбах. Актуалната му кола е подарък от руския президент.

Американският президент Доналд Тръмп често се вози на легендарния брониран Cadillac „The Beast“, но за по-неофициални срещи използва Chevrolet Suburban, тежко брониран SUV, популярен и сред държавниците в Южна Америка.

Германският канцлер Фридрих Мерц използва Mercedes S 680 Guard, наследникът на Ангела Меркел Олаф Шолц също кара този модел. Мерц има лична колекция от Порше 911, Мерцедес S-класа и Тесла, а също така е страстен пилот с личен самолет.

Френският президент Еманюел Макрон предпочита DS No.8, електромобил с дължина 4,82 м, изящен дизайн и вентилирани кожени седалки отпред и отзад.

Китайският президент Си Дзинпин пък се движи със служебната лимузина Hongqi L9, която на пръв поглед изглежда ретро и старомодна. Под класическата каросерия обаче се крие модерна технология – 6-литров V12 двигател с около 400 к.с.. Производителят FAW предлага лимузината за продажба с дължина близо 6 м на цена около 590 000 евро.

От Германия до Русия, от САЩ до Китай, автомобилите на държавниците съчетават лукс, защита и високи технологии, като често служат и като символ на престиж и влияние.