Петролът поскъпва с 3% на фона на новите санкции на САЩ

Индийските рафинерии преразглеждат покупките си на руски петрол

Цените на петрола скочиха с повече от 3% в четвъртък, продължавайки ръста от предходната сесия, след като индийските купувачи започнаха да преразглеждат покупките си на руски петрол, след като САЩ наложиха санкции на големите доставчици „Роснефт“ (ROSN.MM), отваря нова вкладка и „Лукойл“ (LKOH.MM), отваря нова вкладка заради войната в Украйна.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се повишиха с 2,12 долара

или 3,4%, до 64,71 долара за барел към 06:14 GMT, докато фючърсите на суровия петрол тип West Texas Intermediate в САЩ се повишиха с 2,09 долара, или 3,6%, до 60,59 долара.

САЩ заявиха, че са готови да предприемат по-нататъшни действия, като призоваха Москва да се съгласи незабавно на примирие във войната в Украйна.

Великобритания наложи санкции на „Роснефт“ и „Лукойл“ миналата седмица. Отделно от това, страните от ЕС одобриха 19-ти пакет от санкции срещу Русия за войната, който включва забрана на вноса на руски втечнен природен газ.

„Новите санкции на президента Тръмп, които засягат най-големите петролни компании в Русия, са насочени пряко към ограничаване на военните приходи на Кремъл – ход, който може да ограничи физическия поток на руски барели и да принуди купувачите да пренасочат обемите към отворения пазар“, заяви Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор в Phillip Nova.

Веднага след обявяването на санкциите от САЩ, фючърсите на Brent и WTI се повишиха с повече от 2 долара за барел, подкрепени и от изненадващия спад в запасите на САЩ.

„Ако Ню Делхи намали покупките под натиска на САЩ, може да видим пренасочване на азиатското търсене към американския суров петрол, което ще повиши цените в Атлантическия океан“, добави тя.

Индийските рафинерии са готови да намалят рязко вноса на руски петрол след новите санкции, съобщиха източници от индустрията в четвъртък. Индия се превърна в най-големия купувач на руски суров петрол с отстъпка след инвазията на Москва в Украйна през 2022 г., като в първите девет месеца на тази година внасяше около 1,7 милиона барела на ден.

Индийските държавни рафинерии рядко купуват руски петрол директно от „Роснефт“ и „Лукойл“, тъй като покупките им обикновено се извършват чрез посредници, заявиха търговски източници.

Но скептицизмът на пазара относно това дали санкциите на САЩ ще доведат до реална фундаментална промяна в предлагането и търсенето ограничи печалбите на петрола.