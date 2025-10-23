Класът Udaloy обаче се отличава с по-голям арсенал

Британският разрушител HMS Duncan от клас 45 на Кралския флот проведе четиридесет и осемчасова мисия за наблюдение на руския разрушител клас Udaloy „Вицеадмирал Кулаков“ между Северно море и Ламанша, пише Military Watch Magazine. Инцидентът се случи във време на особено високо напрежение между Русия и Западния блок и представлява първия път, когато надводен боен кораб на Кралския флот действа под контрола на НАТО в национални води на Обединеното кралство по време на преминаване на трета страна. Преминаването през Ламанша е представлявало опасност за руските кораби в миналото, като петролни танкери на страната са били абордирани и изземвани от членове на НАТО. По време на последната среща, HMS Duncan е поддържал чиста въздушна картина и е служил като комуникационен и информационен възел за Recognised Maritime Picture. Въпреки че носят особено големи сензорни комплекти, корабите от клас 45 нямат никакъв вид противокорабно въоръжение и носят много малки арсенали от само 48 пускови клетки за ракети земя-въздух Aster 15 и Aster 30.

Нито един от двата типа разрушители не се отличава с висока гъвкавост, като британският кораб е силно специализиран в задачи за противовъздушна отбрана, докато класът Udaloy е проектиран от съветската епоха, специализиран в противолодъчна война.

Класът Udaloy обаче се отличава с по-голям арсенал, включително 64 вертикални пускови установки за ракети земя-въздух, осем противолодъчни ракети и 20 противолодъчни ракетни установки. Въпреки това, това е най-леко въоръженият клас разрушители в руския флот, като дори по-нови фрегати, като клас „Горшков“, са много по-тежко въоръжени. Срещата между двата кораба подчертава все по-ограничените възможности, от които страдат както руските, така и европейските надводни бойни кораби, особено в сравнение с много по-тежко въоръжените и гъвкави разрушители тип AEGIS, разположени от Съединените щати, Китай, Япония и Корея.