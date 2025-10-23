Тръмп: Си Дзинпин може да повлияе на Путин за прекратяване на войната в Украйна

Още по темата: Тръмп обяви огромна нова серия от санкции срещу Русия 23.10.2025 08:50

Можем да разрешим много от въпросите и съмненията си

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вярва, че китайският президент Си Дзинпин може да играе ключова роля в убеждаването на руския президент Владимир Путин да сложи край на войната в Украйна, преди срещата им следващата седмица в Южна Корея, съобщава AFP.

„Да, мисля. Мисля, че той може да окаже голямо влияние върху Путин... И със сигурност ще говорим за Русия и Украйна“, каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, когато го попитаха дали Си може да убеди Путин да спре войната.

Тръмп каза още, че ще се срещне със Си по време на предстоящото си пътуване до Азия, което ще включва и посещения в Малайзия и Япония.

„В Южна Корея ще се срещна с президента на Китай - Си. Можем да разрешим много от въпросите и съмненията си, както и огромните си предимства заедно“, добави той.

Тръмп определи отношенията си със Си като „много добри“ и каза, че срещата им ще бъде „доста дълга“.