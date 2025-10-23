Румен Радев: Очаквам да вземем мерки срещу криза с горивата в България

САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“

„Очаквам да вземем всички мерки, така че да няма криза на горивата в България – това е изключително важно“, каза държавният глава пред журналисти по време на бизнес форум в София, посветен на възможностите за сътрудничество между България и Виетнам.

САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ заради войната в Украйна и обявиха готовност за допълнителни мерки.

В отговор на новите ограничителни мерки, Българската народна банка започна преглед и анализ на потенциалните последици за банковата система в страната от санкциите срещу руските енергийни компании.

Президентът подчерта, че България следи ситуацията внимателно и ще предприеме действия, за да защити както енергийния, така и финансовия сектор на страната.