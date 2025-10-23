Костадин Костадинов: Българските политици дават ужасен сигнал на инвеститорите

Костадинов подчерта, че рафинерията у нас не е независима фирма, а решенията за нея се взимат извън страната

„Санкциите, които бяха наложени на Руските петролни компании от САЩ, включително и на Лукойл, няма да се отразят по никакъв начин. Тази компания работи с доставчици, които са извън дори Европейския съюз и то от 2022 година. Единственият начин, по който ще се отрази, е, че политически сили - между другото и от управляващите, и от така наречената опозиция - ще се опитат да използват тази ситуация, за да откраднат този бизнес.“. Това заяви Костадин Костадинов по повод включването на „Лукойл“ в 19-ия пакет европейски санкции срещу руски компании.

Председателят на „Възраждане“ изрази възмущение от изказването на депутата от ППДБ Ивайло Мирчев, според когото „Лукойл“ трябвало да се освободи от рафинерията си в Бургас.

„Аз бях изключително изненадан, когато преди малко разбрах, че Мирчев казал, че Лукойл трябвало да се отърве от тази рафинерия. Когато един политик в България започне да казва на бизнеса какво да прави, дали да се отървава, купува или продава - това страшно много ми прилича на Бойко Борисов и Делян Пеевски. И общо взето, бих запитал Мирчев като погледне в огледалото, не вижда ли Пеевски? Защото горе-долу говорят едно и също нещо.“, каза Костадинов.

По думите му компанията „Лукойл“ е сериозна международна структура, чиято централа е в Холандия:

„Аз направих бърза справка и поисках през нашата група в Европейския парламент информация дали в Холандия този въпрос е коментиран. Нищо подобно - абсолютно нито една политическа сила, най-малко пък от управляващите в Холандия, е излязла с позиция по този въпрос. Това е показателно за начина, по който и ние трябва да разглеждаме ситуацията. Нека първо да видим какво ще направи централата на фирмата в Холандия, след това нейните подразделения в Русия, и чак тогава да говорим за България.“

Костадин Костадинов подчерта, че рафинерията у нас не е независима фирма, а решенията за нея се взимат извън страната:

„Когато български политици говорят по този начин, те дават ужасен сигнал на инвеститорите. Предполагам сте видели данните на БНБ за последните 12 месеца - има спад на чуждестранните инвестиции в България с 12%. Влизаме в клуба на богатите, в еврозоната и всичко останало, но как така изведнъж инвеститорите бягат? Защо бягат? Защото няма гаранция, че утре няма да приемат специален закон за техния бизнес, с който ще им забранят да продават на някого, когото правителството не харесва. А след това може би ще наредят и директно да го продадат.“

Той допълни, че „няма нормален човек, който би инвестирал в страна, управлявана от такива хора и с такива псевдоопозиционери.“, като припомни, че част от тях до вчера са били коалиционни партньори на ДПС.