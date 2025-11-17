Варна има нов временен кмет за един ден

Заповедта е издадена от Благомир Коцев

Заместник-кметът Снежана Апостолова изпълнява функциите на кмет на Варна за 17 ноември. Заповед за това е издадена от Благомир Коцев, на основание чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА за платен годишен отпуск на кмета за тази дата, съобщиха от пресцентъра на общината с уточнение, че копия са изпратени до областния управител, председателя на Общинския съвет и районните кметове.

Това е поредната заповед на Благомир Коцев, с която той делегира правата си на свои заместници. От 8 юли, когато бе задържан, до 11 ноември с три заповеди той упълномощи Павел Попов да изпълнява функциите му. На 12 ноември Попов съобщи на пресконференция, че оттук нататък Коцев ще управлява града от ареста, а книжата за подпис ще му бъдат изпращани в оперативен порядък, ще стигат до него чрез адвокатите му и ще се връщат обратно чрез куриер.

На 7 ноември защитата на кмета внесе в прокуратурата искане за преразглеждане на мярката му за неотклонение, тъй като следствието приключи. Заседание обаче не бе насрочено, а на 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу Благомир Коцев и четирима други обвиняеми за общо 12 престъпления, касаещи принуда и искане на подкупи.