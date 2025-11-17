Главният архитект на София след поисканата оставка: Искам разговор в очите

Нямала съм разговор с него поради това, че бях в болница до момента

Главният архитект на София арх. Богдана Панайотова заяви пред БНТ, че иска „разговор в очите“ с кмета Васил Терзиев, за да чуе мотивите за поисканата ѝ оставка. По думите ѝ досега двамата не са разговаряли, тъй като тя е била в болница и току-що е изписана.

„Не мога да правя изводи без доказателства. Настъпила съм доста интереси, но не знам дали това има отношение към решението на кмета“, заяви Панайотова.

Тя подчерта, че е подкрепяла идеята за създаване на нова длъжност – зам.-кмет по градоустройството, още преди провеждането на конкурса. Според нея обаче сегашната структура поставя под въпрос законността на прехвърлянето на част от контролните функции, които по закон са на главния архитект.

„Контролът по строителство и градоустройство е вменен на главния архитект. С новата структура се отнемат точно тези права“, каза Панайотова. По думите ѝ тя е представила „сериозен доклад и становище“ до Столичния общински съвет, в които излага притесненията си.

По отношение на новия зам.-кмет по градоустройството арх. Любо Георгиев тя посочи, че го е срещала само веднъж и няма яснота за бъдещите му функции.

„Не знам как бихме работили заедно, защото структурата не е мотивирана и не е ясно разписана“, каза тя.

Панайотова не скри, че е „настъпила много интереси“, свързани с проблемите с презастрояването, липсата на инфраструктура и инвестиционния натиск. „Опитах да спазвам поетите ангажименти – прозрачност, публичност, включване на обществения интерес. Спрях и много големи проекти, които не бяха публично оповестени“, заяви тя.

Главният архитект подчерта, че мотивите за поисканата оставка остават неясни за нея.

„Струва ми се несериозно едно разногласие по структурата да бъде причина. Искам да чуя в очите какви са мотивите – аз ли съм прекалила, нарушила ли съм ангажименти. Не мога да кажа.“