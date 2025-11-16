Радан Кънев след задържането на сина му с марихуана: Ще понесе последици според закона

Още по темата: Арестуваха сина на Радан Кънев с марихуана 15.11.2025 11:01

Евродепутатът Радан Кънев направи първи коментар след задържането на сина му с марихуана.

"По случая е започнато досъдебно производство, на което той и цялото ни семейство ще съдействаме добросъвестно", заяви Кънев във във фейсбук. "Не подценявам действията му, за които ще понесе последици според закона", допълва евродепутатът.

Мащабна акция на СДВР срещу наркоразпространението тече на територията на София. По информация на полицията само в 6-о Районно са задържани трима души, сред тях и непълнолетни. Eдин от задържаните е непълнолетният син на политика. Патрул го е спрял за проверка. При обиск в момчето е открита марихуана.

16-годишният младеж е отведен в столичното 6-о Районно, където е установено, че е син на евродепутата Радан Кънев. Вчера той беше повикан в РПУ-то.

"Ние с Деница никога не сме проявявали толерантност към забранени вещества и сме отделили немалко време да убеждаваме детето си да не се подхлъзва по това изкушение. За наше съжаление и огорчение, явно не сме намерили верния подход", споделя политикът.