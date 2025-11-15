Росен Желязков: Бюджетът гарантира преход към еврото без инфлационни шокове или намаляване на доходите

Чрез бюджета за 2026 г. България ще премине към еврото без силни инфлационни шокове и без намаляване на доходите, които да изпреварват ръста на инфлацията. Той трябва да даде възможност всички макроикономически показатели да намерят отражение. Това каза при посещението си в Разград премиерът Росен Желязков.

"Това е възможният бюджет, но той не е най-добрият. Лично аз много бих искал още някои неща да намерят отражение в план-сметката, но това е което коалицията ще подкрепи. Тя отразява разбиранията за съществуващата нормативна наредба, но и тенденциите, които трябва да се променят, за да имаме по-добър бюджет. Той не е нито ляв, нито десен, не е либерален или консервативен", обясни още министър-председателят.

По думите му приходната политика следва определена логика - да не увеличава данъчно-осигурителната тежест. "Ръстът с 2 се изтегля с 1 година, защото тъй или иначе прогнозата за 2026-27 г. сочеше, че осигуровките ще се увеличат с процент годишно. Трансферите към НОИ изпреварват осигурителния потенциал за захранване на системата, а това не е правилно. С новия бюджет ще могат да се посрещат всички социални плащания. Ръстът на осигурителната вноска няма да окаже сериозен натиск нито на работодателите, нито на работниците. Данък дивидент и с увеличението от 5 на 10% пак ще е най-ниският в ЕС", коментира премиерът.