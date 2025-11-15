Иван Таков: Вдигането на цените и разширяването на зоните е грешка, затова не подкрепихме доклада на кмета и на "Спаси София"

Столична община не е по-привилегирована от който и да е търговец, за да си позволява да превалутира от 2 лева на 2 евро, съвсем логично е КЗП да се самосезира, категоричен е председателят на групата на "БСП за България" в СОС

Вдигането на цените и разширяването на зоните е грешка, особено на прага на влизането на еврото в България. Затова групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС беше против общото решение от докладите на кмета, заедно с ПП-ДБ, и на "Спаси София". Това заяви Иван Таков, председател на БСП - София, на групата на социалистите и на комисията по транспорт и пътна безопасност в СОС, съобщиха от пресцентъра на партията.

"Ние вече приехме решение цената на единичния билет да бъде закръглена надолу и той да бъде 80 евростотинки, припомни той. - Цените на всички превозни документи за градския транспорт ще бъдат закръглени надолу при превалутирането и това беше общо предложение на БСП и на "Спаси София". Целта ни беше да подкрепим гражданите, предвид смяната на лева с евро. Броени дни по-късно от "Спаси София" решиха да ударят хората в града с тежка санкция като увеличат цените и разширят зоната за платено паркиране. Е, така, да им е по-добре на софиянци и да посрещнат еврото от началото на новата година с тежък шамар. Никаква логика няма в това".

Иван Таков отново отбеляза, че промените в наредбата за паркиране по никакъв начин не бива да бъдат наричани реформа. "Това е дълбоко бъркане в джоба на софиянци, нищо друго не е, категоричен е той. - Затова е съвсем логично КЗП да се самосезира. Разбира се, ако наложи глоба, ще я платим всички ние в София през данъците и таксите. В крайна сметка Столична община не е по-привилегирована от който и да е търговец, за да си позволява да превалутира от 2 лева на 2 евро. Освен всичко друго, вдигането на цените и увеличаването на зоната по никакъв начин не решава проблема с паркирането в града".

Според председателя на комисията по транспорт и пътна безопасност в СОС, има възможност промените в Наредбата да не влязат в сила. "В момента тече 14-дневен срок, в който решението на СОС може да бъде обжалвано. Също така Наредбата може да бъде върната за преразглеждане от областния управител по законосъобразност. А по целесъобразност може да бъде оспорена в съда, обясни той в ефира на bTV. - Всеки засегнат гражданин може я да обжалва. Дали един или 1000 души ще я обжалват - няма значение".

Иван Таков отбеляза, че това са следствия от решението на СОС, но по-важно в случая е отношението, което показаха кметът и групите на ПП-ДБ и "Спаси София", към хората в града. "На всички ни е ясно, че транспортът в София се нуждае от много средства. Но не по този начин, коментира той. - Преди да въвеждат този санкционен режим, трябваше да използват меки мерки. Да помислим всички заедно как да изградим повече паркинги, да се погрижим градският транспорт да бъде по-удобен, по-бърз и по-редовен, да увеличим и подобрим подвижния състав и едва тогава да преминем към санкционния режим".

Председателят на групата на социалистите добави, че на последната сесия на СОС основното внимание на всички е трябвало да бъде към един друг доклад, на който БСП беше съвносител. "Упълномощихме кмета да води преговори за инвестиционен кредит в размер на 400 млн. лв. за закупуване на подвижен състав на наземния градски транспорт. Процедурите за него вече са проведени, но са без финансиране. Надявам се кметът да се задейства, защото доставката им изисква време - за автобусите и тролейбусите е няколко месеца, но за трамваите е между две и три години, каза Иван Таков. - Това наше решение е във връзка с друг доклад, който приехме преди около година за отпускане на 1 млрд. лв. за подмяна на подвижния състав в столичния градски транспорт. Това е най-важната новина от сесията на СОС в четвъртък. Но тя остана нечута заради едно грешно и ненавременно решение за вдигане на цените и за разширяване на зоните за паркиране".