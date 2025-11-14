Делян Добрев: Препоръчвам на ПП-тата рев, тръшкане и сръбска музика

Автор: Труд онлайн
Политика
снимка: Facebook / Делян Добрев

Напук на опозицията, Великобритания издаде лиценз Лукойл да продължи работа под ръководството на особения управител. Това написа депутат от ГЕРБ Делян Добрев в социалните мрежи. 

"Препоръчвам на ПП-тата рев, тръшкане и сръбска музика", пише още той. 

На брифинг в Министерски съвет министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов номинира за особен управител на „Лукойл“ Румен Спецов. Той е председател на Национална агенция по приходите.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че в рамките на деня се очаква България да получи дерогация.

Още от (Политика)

Най-четени

Мнения