Делян Добрев: Препоръчвам на ПП-тата рев, тръшкане и сръбска музика

Напук на опозицията, Великобритания издаде лиценз Лукойл да продължи работа под ръководството на особения управител. Това написа депутат от ГЕРБ Делян Добрев в социалните мрежи.

"Препоръчвам на ПП-тата рев, тръшкане и сръбска музика", пише още той.

На брифинг в Министерски съвет министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов номинира за особен управител на „Лукойл“ Румен Спецов. Той е председател на Национална агенция по приходите.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че в рамките на деня се очаква България да получи дерогация.