Радостин Василев: Между първо и второ четене на бюджета МЕЧ ще предложи коледни добавки за пенсионерите

Очаква ни много, много тежка 2026 г. от икономическа гледна точка, много тежка година, защото с този ръст на заеми – над 20 млрд. лв., ще надскочим дефицита много, прогнозира Радостин Василев, лидер на парламентарно представената МЕЧ по БНР.

"Очаквам тежка година, ще има поне два пъти избори през 2026 г. за президент и парламентарни. Това са последните опити да се запази моделът, да се прегрупира и на президентските избори ще се развърже възела", каза той и смята, че ако бъде избран президент от групичката Борисов – Пеевски, държавата ще тръгне към безпътица.

Според него със съществуващата опозиция в НС е трудно да се разклати управлението, защото то е клептократично:

"Виждате, че с 11 депутати и такъв състав на опозицията е трудно да се разклати управлението, което клептократично. Ние предвиждаме социално-икономически трусове в държавата след нова година. Ще поканим и други партии. В началото на това НС предложихме "всички срещу Борисов и Пеевски", имахме мнозинство, но ИТН и БСП предпочетоха капитализирана гибел."

Радостин Василев определи бюджета за 2026 г. като "бюджетът на мафията, необходим да изкара до нова година без сътресения и ще хвърлят кърпата след празниците".

Лидерът на МЕЧ заяви, че между първо и второ четене на Бюджет 2026 партията ще направи предложение:

"Със сигурност ще предложим да има коледна надбавка за пенсионерите. Сега ще преценяваме размера, 200 - 250 млн. лв. трябва да се отделят за хората в социално рисковите групи."

За Василев промените, с които се дават по-големи правомощия на особения управител на Лукойл, са го направили собственик:

"Това е криминално рейдърска национализация по сталинистки модел. Досега в България се наблюдаваше кражба на частни бизнеси от Пеевски, сега държавата открадна рафинерията. Те направиха прегазване на Конституцията и всички закони на България. Тази дама от ИТН Павела Митова нищо не разбира от енергетика. Дерогацията е очаквана, не е заслуга дипломатическа или експертна, това е принципна позиция на САЩ, рафинерия с откраднат статут да има отсрочка и тя е временна."

Василев припомни, че полезният ход е бил преди 10 месеца, когато МЕЧ са направили предложението за инвестиционен разход на държавата, да влезе в разговор със собствениците и да купи "Лукойл".

"И когато дойде казусът, можеше да имаме рафинерия, купена, не открадната. Но така са решили, това е друг модел на управление на държава, който не е характерен за европейските държави. Тя струва 2 – 3 милиарда", каза Радостин Василев.

И прогнозира:

"Ако държавата се управлява от организираната престъпност, скоро ще има убийства на политическата сцена."