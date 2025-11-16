Наталия Киселова за "Лукойл": Правото на собственика не е абсолютно - националната сигурност е по-висша

Ситуацията зависи не само от правителството, а и от геополитическата конюнктура

Особеният управител трябва да съгласува всяко действие с кабинета

"Няма да критикувам президента, защото той упражни правото на връщане на закона и неговите аргументи, сигурно в една обикновена ситуация, биха имали резон. Но ситуацията не е типична и не става дума да се продаде обикновено предприятие, а за фирма със сериозна инфраструктура и критична за националната сигурност – "Лукойл".

Това коментира бившият председател на НС и депутат от БСП Наталия Киселова по БНР.

Тя сподели, начинът, по който правителството и НС са действали за рафинерията, след наложените от САЩ санкции, е за да се гарантира, че българските граждани и бизнесът ще имат достъп до горива.

"Правото на собственика не е абсолютно право. Това означава, че в определени случаи правото може да бъде ограничавано, за да се защитят по-висши цели и интереси. В този смисъл националната сигурност е по-висш интерес и интереса, обществото да има нормално функциониране на икономиката, също", обясни Киселова.

Тя посочи, че за да се гарантират правата на собственика, които са ограничени в случая, ще има специална сметка, в която, за да се събират приходи и да се правят разходи, когато се налага, засягат интересите на собственика.

"Но как ще се развие занапред ситуацията зависи не само от желанието на българското правителство и особения управител, а и от геополитическата конюнктура, която предопредели налагането на санкции", каза Киселова.

И е категорична, че избраният особен управител на рафинерията Румен Спецов, дори и с разширени по закон правомощия, не може да прави каквото си иска:

"Особеният управител трябва да съгласува всяко действие с правителството. Нали не подозираме, че правителството ще направи каквото си иска със структуроопределящо предприятие? Интересът на България е "Лукойл" да продължи да плаща данъци."

По темата за Бюджет 2026 и дали той е "левичарски", Киселова коментира:

"Зависи кои аспекти гледаме. Като цяло това е възможният бюджет, който търси баланс за изискванията към България за влизането в еврозоната и гражданите да почувстват предимствата, отколкото само недостатъците при влизането в еврозоната."

Председателят на НС посочи, че парламентарната група на БСП са настоявали да се приемат предложенията за пенсионерите и "минималната пенсия става 346 евро, повишава се и средният размер на пенсиите".

Киселова коментира е защо се вдигат осигуровки и данък дивидент:

"Преценихме, че това е един от данъците, който виждаме че има възможност за заобикаляне. 20 000 управители на дружества за изминали години декларират нулеви трудови възнаграждения и са получавали дивидент. Защото при трудови доход данъкът 10%, а при дивидентът е 5%. Ето как капитала получава по-високи възнаграждения от работещите."