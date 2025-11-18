Четири парламентарни комисии гледат на първо четене днес проектобюджета за догодина – по бюджет и финанси, по здравеопазване, транспортната и социалната комисия, показва информацията за предстоящите заседания на сайта на Народното събрание.

Комисията по бюджет и финанси ще разгледа Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. и проекта на държавен бюджет за следващата година.

Комисията по здравеопазване ще обсъди бюджета на НЗОК и Законопроекта за държавния бюджет, според публикувания дневен ред.

Депутатите от социалната комисия ще гласуват проектобюджета на ДОО и на държавния бюджет.

Комисията по транспорт и съобщения ще обсъди на първо четене Законопроекта за държавния бюджет.

Миналия петък парламентарната комисия по отбрана одобри на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет за 2026 година. По думите на министъра на отбраната Атанас Запрянов, общо 2,708 млрд. евро ще бъдат парите за военното ведомство догодина.

На 13 ноември правителството внесе в парламента проекта на държавен бюджет за 2026 г., както и бюджетите на НЗОК и на ДОО.

На свое заседание Министерският съвет одобри проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година.

Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари информацията и документите по бюджетната процедура за 2026 г. са изготвени в евро при официален валутен курс съгласно чл. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България – 1,95583 лева за 1 евро. Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (по национална методология на касова основа), изразен като дял от БВП, за 2026 г. е дефицит от 3% от БВП.

От 1 януари догодина е предвидено увеличение на облагането за хазартните игри (на променливата част по чл. 30, ал. 3 и 4 от Закона за хазарта) от 20 на сто на 25 на сто. С цел осигуряване на устойчивостта на системата за социално осигуряване се предлага от началото на 2026 г. да бъде увеличена осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ на ДОО с 2 процентни пункта, а от 1 януари 2028 г. – с 1 процентен пункт; увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро; увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица от 1 януари 2026 г. на 2352 евро.

Правителството предлага от догодина минималната работна заплата да бъде 620 евро (1213 лв.), а пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, считано от 1 юли на съответната година да бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило със 7,6 процента.

В законопроекта за бюджета на НЗОК са предвидени 5 571 998 400 евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 196 424 800 евро, от които 3 177 034 800 евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 019 390 000 евро са трансфери за здравно осигуряване. Общо разходите за 2026 г. по проекта на Закон за бюджета на НЗОК са в размер на 5 571 998 400 евро. Приходите и разходите по законопроекта са със 727 652 900 евро повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г., което е 15% ръст на средствата.