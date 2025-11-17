Ако има възможност, ще има коледни добавки за пенсионерите

Премиерът Росен Желязков обяви, че ако има възможност, пенсионерите у нас може да получат коледни добавки тази година. Изказването беше направено по време на официалната церемония по проекта "Лекарите, на които вярваме" за 2025 година, организиран ежегодно от вестник 24 часа, който отличава лекари, номинирани от техните пациенти.

По време на събитието премиерът подчерта приоритетите на правителството в здравеопазването и връчи награда на д-р Янко Панделиев от Варна, извършил над 5 хиляди профилактични прегледа до септември 2025.

„За мен е чест да съм сред вас, една от най-уважаваните аудитории. Взаимоотношението е не държава-здравеопазване, а общество-здравеопазване – за здрава и излекувана нация“, заяви премиерът.

Той допълни, че правителството осигурява безплатна ваксинация за HPV, разширява възрастовата група за скрининги и работи по Националния план за борба с рака.

„Правителството предлага най-големия бюджет на НЗОК за годината с 15% ръст спрямо настоящата, като 90% са насочени към здравноосигурителни плащания. Но нищо не е възможно без медицинските специалисти, които ежедневно надскачате себе си“, каза Желязков.