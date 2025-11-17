Бойко Борисов и Мария Габриел на важна среща

Отношенията между България и Германия се развиват отлично

Двустранните отношение между Германия и България се развиват отлично както в политически, така и в икономически и търговски план. Това написа председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в социалните мрежи.

Борисов е провел среща с Давид Прайзенданц, член на германския Бундестаг, и ръководителят на бюрото на Фондация "Конрад Аденауер" в България Норберт Бекман-Диркес. На срещата е присъствала и Мария Габриел.

"Германия остава наш водещ партньор, а сътрудничеството между двете държави продължава да се разширява чрез инвестиции, технологии и съвместни инициативи, които носят реални резултати и откриват нови възможности", посочва още Борисов.

По думите му България и Германия споделят разбирането, че европейската перспектива на държавите от Балканите, Украйна и Молдова и укрепването на отбранителните способности на Европа са ключови за стабилността на нашия регион.

"Подчертах значението на по-тясното сътрудничество в рамките на ЕС и НАТО - от модернизацията на въоръжените сили до развитието на общи проекти и повишаването на оперативната съвместимост. Само чрез реални и практични усилия можем да гарантираме сигурността на европейските граждани", пише още Борисов.







