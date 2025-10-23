Радостин Василев: Санкциите на Тръмп срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ застрашават България

В геополитически контекст това ще доведе до трайно повишаване на цените на горивата в цяла Европа

Действията на Доналд Тръмп по отношение на санкциите срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ могат да имат пряко негативно отражение върху България, предупреди лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев пред журналисти в парламента.

„Тези мерки засягат националната сигурност на България, защото в контекста на геополитическата война, свързана с Украйна, и опитите за нови срещи между Тръмп и Путин, които няма да се реализират в Унгария, ще пострада сигурността на страната ни, свързана с рафинерията“, заяви Василев.

Той посочи, че цената на суровия петрол на борсите вече се е повишила, а евентуални проблеми с доставките могат да възникнат, ако „Лукойл“ продължи да бъде собственик на българската рафинерия.

„В геополитически контекст това ще доведе до трайно повишаване на цените на горивата в цяла Европа“, допълни Василев.

Лидерът на МЕЧ отново поиска оставката на председателя на Народното събрание Наталия Киселова, като я определи като „некомпетентен председател и маша в ръцете на Пеевски и Борисов“.

Радостин Василев уточни, че МЕЧ няма да подкрепи нито един кандидат за председател на парламента, ако се стигне до ротация.