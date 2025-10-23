Бойко Борисов: Президентството да спре Радев с този цирк

Още по темата: Бойко Борисов: Със сто души това правителство няма да съществува 22.10.2025 10:04

Никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев

Поканих и помолих г-жа Теменужка Петкова да дойде като излъчена от мандатоносителя министър още веднага, на подпис, като се уведомят и премиера и останалите министри, че всички коли, всички шофьори, всичко, което е ползвал президентът, с постановление да бъде прехвърлено на Президентството: същите коли, същите шофьори, заплати, горива, части, за да спре с този цирк: отпред и отзад джипове, а в средата една “Шкода”. Това каза пред кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов.

“Никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев. Те са си там. Негова воля е да се качи на “Шкода”- та. И, ето, днес му ги връщаме и на администрацията. Днес да му се върне всичко, за да се спре с това, което прави. Днес Министерство на финансите да им предостави всичко, а ако искат, да се возят и на файтони накрая. Тяхна работа”, каза още Борисов.

„От вчера слушам, че съм погълнат и изяден, а както виждате съм цял”, добави Борисов по повод случилото се вчера и острите коментари от опозицията.

Борисов коментира и санкциите на САЩ, наложени върху руските петролни гиганти и призива на опозицията да се вземат мерки и да бъдат изслушани министри, за да не се стига до криза с горивата.

"Информиран съм и знаех, че ще се стигне до това. Сега сме говорили с финансовия министър, с управителя на БНБ много внимателно да се проследи и да се внимава, защото това не е шега работа. Можем да останем и без гориво в един момент. Трябва да е ясно кои банки и какви са санкциите срещу банките, които обслужват преводите за купуване на петрол, за продажбата. Сложен въпрос, много деликатен. Ние сме готови с второ четене на проектозакона да имаме всички опции за евентуално действие, ако се наложи, защото санкциите са винаги предпоследни. Могат да се променят следващия месец", заяви Борисов.

По думите му "сега президентът Путин има време да разсъждава върху тези санкции".