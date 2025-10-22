Пълен мандат обещават ГЕРБ-СДС и ДПС-НН

Формацията, начело с Делян Пеевски ще продължи да подкрепя правителството без да носи отговорност

БСП и ИТН нямали желание за преформатиране

Очаква се Рая Назарян да смени Наталия Киселова като шеф на НС

Пълен мандат на управление обещаха ГЕРБ-СДС и ДПС-НН в общо изявление, публикувано на фейсбук страниците на двете формации. Посочено е и, че “ДПС-НН ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството”.

Преформатиране на управлението няма да има. ГЕРБ, БСП и “Има такъв народ” (ИТН) ще продължат да управляват, а ДПС-НН ще продължи да подкрепя правителството без да участва в управлението, но няма и да носи отговорност.

“Когато се преформатира нещо, трябва да има желание от всички. От другите две партии нямаше желание и затова го отложихме”, съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти.

Борисов обясни, че предстои ГЕРБ-БСП-ИТН и ДПС-НН да се разберат за държавния бюджет за догодина:

“Как да спазим графика (за внасяне на Бюджет 2026 - бел. ред.), като ние до тази сутрин нямахме мнозинство. И се наложи отново да лидирам процеса. Отново, понеже всички други се... в Банкя казваха “като неловена мачка се гуши”, като неловена котка - за тези, които са от градските условия - не бяга, а се гуши. И трябваше аз отново да застана с Делян и да се разберем за мнозинство, без нищо, да продължим по този начин. Сега доволни ли сте всичките? Вкарах ли ги през задния, парадния или който и да е там вход или изход? Лидира ли Борисов процеса? Гарантирах ли отново стабилност на тая държава? Всичко върху мене. Поех ли цялата отговорност? Поех я”, каза той, а на въпрос кой е “мачката, която се гуши”, отговори, че това са “всички останали”.

Попитан дали ще се стигне до решение за ротация на председателя на Народното събрание, лидерът на ГЕРБ отговори, че за формацията му тя е задължителна: “Надявам се колегите да се съобразят с това - на една година трите партии да се ротират”. От ГЕРБ ще посочат за поста бившия шеф на парламента Рая Назарян.

Преди ден се разбра, че и ГЕРБ, и ИТН искат да има ротация на председателя на Народното събрание. Засега обаче не е постигнато съгласие с БСП, от чиято квота е настоящият шеф на парламента Наталия Киселова.

Лидерът на ГЕРБ обяви, че не иска да става премиер: “Аз не съм кандидат за премиер, защото и такива глупости слушах, че се договарям с Делян - той да подкрепя, аз да ставам премиер. Три пъти ми стигат”.

След като му бе припомнено, че сам е казвал, че ако е премиер, проблемите в държавата ще се решат, той каза: “Да, разбира се, че ще е по-добре. Аз това не го отричам, че ще е по-добре”.