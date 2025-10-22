"Величие" иска пълно ръчно преброяване на бюлетините в Пазарджик

Партия "Величие" иска пълно ръчно преброяване на бюлетините от изборите за общински съвет в Пазарджик, които се проведоха на 12 октомври. Това съобщи пред журналисти в парламента депутатът Красимира Катинчарова. От 25 подадени жалби в общинската избирателна комисия, 15 са на "Величие".

Катинчарова каза, че Общинската избирателна комисия в Пазарджик се държи неадекватно, като анулира, въвежда повторно и коригира изборни данни, въпреки изрични решения на Централната избирателна комисия.

"Информационно обслужване" призна за несъответствията. Прокуратурата е сезирана и въпреки това Общинската избирателна комисия легитимира нови резултати. Бяха анулирани разписки в 19 секции, които правят резултатите, обявени от Общинската избирателна комисия, за нищожни. Това не е просто техническа грешка. Има разлика от 114 гласа и това е политически сигнал, че изборите могат да бъдат преписвани буквално в реално време", каза Катинчарова.

По-рано оставка подаде Васил Стефанов - член на ОИК Пазарджик от квотата на партия "Възраждане", след като преди дни стана ясно, че за един от кандидатите на партията - Христо Вълков, са надписани 114 преференции, с които той е избран за общински съветник, което в последствие беше коригирано и на негово място беше посочена Ася Фиткина - Спасова от същата партийна листа, информира БНР.

В отговор на поискано от ЦИК обяснение какво е ставало при въвеждането на данните в изчислителния център при обработката на резултатите, от Общинската комисия казват, че подалият оставка Васил Стефанов е диктувал на различни оператори данните от 18-те секции, в които впоследствие - при повторната проверка, се установяват 114 надписани преференции за Христо Вълков.