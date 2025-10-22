Кметът на Пазарджик отстрани зам.-кмета Таня Колчакова

Кметът на Пазарджик Петър Куленски освободи от поста зам.-кмета Таня Колчакова. В официалното съобщение до медиите мотивите за решението не са уточнени, предаде БНР.

На извънредна пресконференция Колчакова заяви, че уволнението ѝ е свързано с начина, по който е поддържала диалог с всички общински съветници, включително с тези, които са опозиция на кмета.

„Аз смятам, че когато работим в една администрация, най-важното е да търсим диалога, за да може всичко, което сме заложили като планове и проекти, да се случва без сътресения“, сподели тя.

Към момента няма официална реакция от централата на партия „Продължаваме промяната“, чиито членове са и двамата.

Скандалът избухва точно ден преди старта на новия Общински съвет. Таня Колчакова обяви, че ще обмисли дали да остане член на партията или да я напусне заради враждебната среда, която се е създала след уволнението ѝ.