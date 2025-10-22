Румен Радев: Гласът на младите хора достига до президентската институция

Учениците Матилда Матева и Емилиян Георгиев бяха „президент“ и „вицепрезидент“ за един ден

Гласът на младите хора достига до президентската институция и е важно как те виждат проблемите и предизвикателствата пред България и нейното бъдеще. Това заяви президентът Румен Радев на церемония в Гербовата зала на президентската институция, на която заедно с вицепрезидента Илияна Йотова връчиха сертификати на младежите, участващи в инициативата „Мениджър за един ден“. Матилда Матева, ученичка в ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров" – Ботевград, и Емилиян Георгиев от СУ "Козма Тричков" – Враца, днес бяха „президент“ и „вицепрезидент“ в рамките на инициативата.

Държавният глава подчерта, че е важно обществото ни и институциите да виждат проблемите през призмата на младите хора, които утре ще трябва да преодоляват тези предизвикателства и да градят модерна и европейска България.

Румен Радев заяви също така, че почти всички от десетките младежи, изпратили своите кандидатури за „президент“ и „вицепрезидент“ за един ден, посочват образованието като ключов приоритет за развитието на България. Румен Радев допълни, че приоритетни според младите хора са и технологиите, иновациите, културата, изкуствата, чистата и сигурна среда. „Напълно споделям техните виждания, защото опитът на водещите държави сочи, че всички те инвестират в своите млади хора, в тяхното образование, в тяхното физическо и духовно развитие, но и в тяхното възпитание в дух на родолюбие и патриотизъм“, заяви Румен Радев.

Президентът пожела на Матилда Матева и Емилиян Георгиев да отстояват своите принципи и идеали, да си поставят високи цели и да бъдат все така отворени към света. „Не забравяте своя здрав български корен, защото България има нужда от вашия талант, устрем и енергия“, допълни Румен Радев.

Вицепрезидентът Илияна Йотова също поздрави Матилда и Емилиян, като заяви, че те не просто се носят по течението, а имат критично мнение и поглед върху това, което се случва в България и по света. Пожелавам ви да бягате от строгите определения и от това някой да предопределя живота и мечтите ви вместо вас самите, бъдете иновативни и търсещи, обърна се вицепрезидентът към учениците.

Румен Радев и Илияна Йотова откроиха качествата на двамата участници в инициативата и им пожелаха един ден на бъдат истински президент и вицепрезидент на България не само за един ден, а за поне един мандат. Президентът и вицепрезидентът се обърнаха с думи на признателност и към родителите на двамата младежи, както и към организаторите на инициативата „Мениджър за един ден“ – „Джуниър Ачийвмънт България“.

Президентът и вицепрезидентът цитираха по време на церемонията британския писател Тери Пратчет. „Той казва, описвайки един свой литературен герой, че независимо от неговата обиколка по целия свят, какво ли не е видял, къде ли не е ходил, съзнанието му остана затворено в неговата собствена глава“, подчерта вицепрезидентът и пожела на младежите никога мислите им да не остават затворени в собствените им глави. Президентът Радев цитира от своя страна мисъл на Пратчет, която по думите му описва актуалната обществено-политическа ситуация в България – „Не е важно да знаеш накъде бягаш, а да знаеш от кой бягаш“.

По време на церемонията Матилда Матева изрази благодарност за възможността да се потопи във функциите на една от най-натоварените длъжности в държавата. Младите хора имаме да кажем много, посочи тя и призова връстниците си да се стремят към постигане на общество, в което България е символ на знание, единство и просперитет. От своя страна Емилиян Георгиев благодари за споделения опит и ползотворните дискусии с президента и вицепрезидента за бъдещето на България.