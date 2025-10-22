На първо четене: Правната комисия прие промени в Закона за защита на застрашени лица

Министърът на правосъдието Георги Георгиев представи промените

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси гласува на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, внесен от Министерския съвет. Законопроектът бе приет с 12 гласа „за“ и двама „въздържали се“.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев, който представи промените, обясни, че основната причина за тях е случаят с шофьор на луксозен автомобил по магистрала, ескортиран от патрулни коли на МВР.

„За да се избегнат злоупотреби с държавната защита, предлагаме промени в задълженията на защитените лица“, каза Георгиев и уточни, че неспазването на указанията може да бъде основание за сваляне на защитата.

Сред предложенията са ограничаване на сроковете за охрана, възможност за включване в постоянната програма при продължаваща опасност, както и даване на нова самоличност при риск от злоупотреба.

В рамките на заседанието бяха приети и процедурни решения за изготвяне на общ законопроект от приетите на първо четене законопроекти за изменения на Наказателно-процесуалния кодекс и на законопроекти за изменения и допълнения на Закона за адвокатурата.