Петър Волгин в ЕП:  За да „спаси демокрацията“, Европа отменя избори. Нонсенс!

„Критериите, по които Брюксел оценява резултата от едни или други избори се базират не на фактите, а на идеологическите предпочитания на евроначалниците. Ако в някоя държава - Беларус, Грузия, Нидерландия - изборите се печелят от партии, които са критични към Брюксел, оттам започват да стенат, че демокрацията била в опасност“, заяви българският депутат Петър Волгин в дебати под надслов: „Положението в Беларус пет години след манипулираните президентски избори“.

„За да „спасят демокрацията“ могат и изборите да отменят, както стана в Румъния в края на миналата година – продължи Волгин изказването си. – Ако обаче печелят приятелите на Брюксел, оттам категорично заявяват, че демокрацията е победила, независимо от всички съмнения в честното провеждане на въпросните избори.“

Като член на групата „Европа на суверенните нации“, Петър Волгин посочи, че е крайно време европейските началници да престанат да нареждат на хората в отделните държави за кого да гласуват, съобщават от кабинета на евродепутата. Че е крайно време да започнат да уважават избора на народите, независимо от факта, че този избор може и да не им харесва.

„Колкото повече Еврокомисията се сърди на избирателите, задето са гласували за „Алтернатива за Германия“, „Националния сбор“ или „Възраждане“, толкова повече избирателите се убеждават, че са направили правилния избор. Действителността е доказала, че щом Урсула фон дер Лайен ни критикува, значи сме на прав път“, завърши изказването си Петър Волгин, който е избран с бюлетината на „Възраждане“.

Междувременно мнозинството в Европейския парламент определи Лукашенко като диктатор и узурпатор. Подчерта се, че Лукашенко е потеглил по пътя на репресиите, а не на реформите и че повече от 12 хиляди души са задържани по политически причини.