Костадинов: Предлагаме законодателни промени, с които да се забрани санкционирани по закона "Магнитски" да заемат висши държавни позиции

Още по темата: След седмица без кворум: Депутатите отново в пленарната зала 22.10.2025 09:37

Депутати от „Възраждане“ предлагат законодателни промени, с които да се забрани санкционирани по глобалния закон „Магнитски“, да заемат висши държавни и партийни позиции в България. Това съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов пред медиите в кулоарите на парламента.

"За нас е повече от логично евроатлантическата тълпа в този парламент да подкрепи един такъв законопроект. Глобалният закон „Магнитски“ се бори срещу корупцията, срещу която твърдят, че се борят и от ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, и всички евроатлантически метастази в парламента", каза Костадинов.

По думите му законопроектите ще бъдат два - един за промени в Изборния кодекс и един за изменения в Закона за политическите партии.

Имаме прецедент и без да имаме закон, посочи лидерът на „Възраждане“. Когато партията на Васил Божков беше на избори и беше забранено да участва, въпреки че Божков няма никаква официална ръководна роля в партията, добави той.

"България има партия, в чието ръководство на председателско място стои лице, санкционирано по „Магнитски“. Това вече се превърна в банална реалност", каза още Костадинов.

По повод общото изявление на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" тази сутрин Костадинов посочи, че то напомня много на лозунг от миналото – „две партии, една цел“. "БКП говореше от името на БЗНС тогава. Тук обаче имаме две партии - един човек", коментира той. Допълни, че на практика ГЕРБ капитулира пред Пеевски. "Доста тъжен край за човек, който едно време ходеше с ръце на колана. Очевидно е, че Пеевски пенсионира Борисов", каза лидерът на „Възраждане“.

Той добави, че няма да подкрепят ротационно председателство на Народното събрание, за което бе повдигнат въпрос на Съвета за съвместно управление (ССУ) вчера.