Проектобюджетът изнерви партньорите във властта (Обзор)

БСП настояват за повече социални плащания, ГЕРБ и ИТН не дават нови разходи

Предлагат ротация на шефа на парламента

ГЕРБ били против вдигане на данък печалба

Проектобюджетът за идната година се оказа пореден повод за остри спорове сред партньорите във властта. В заседанието на Съвета за съвместно управление, според участници в него, основна тема са били парите на държавата и как да се избегне прогнозираният от финансисти дефицит над 8%, или около 18 млрд. лв. В случай, че не се вземат спешни мерки.

“Труд news” научи, че представителите на БСП в съвета, твърдо бранели различни нови социални придобивки като вдигане на парите за майчинство през втората година, увеличаване на енергийните помощи и разширяване на кръга от хора, които ги получават, чрез вдигане на прага за получаване, помощи за всички ученици в началото на учебната година и др.

От ГЕРБ и ИТН не отстъпвали от виждането си за консервативен бюджет, без нови социални плащания. От ГЕРБ били против връщането на прогресивното подоходно облагане, което предлагат от БСП, както и срещу предложението на социалистите за вдигане на данък печалба.

Имало идея за тригодишно замразяване на заплати в държавния сектор, което едва ли ще се случи предвид очакваната остра реакция на синдикати.

След продължилото над 4 часа заседание на Съвета за съвместно управление от ГЕРБ пуснаха кратко, но съдържателно съобщение, със следния текст: “В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Стартираха и конструктивните разговори между партньорите за Бюджет 2026. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание”.

От БСП категорично отказаха да коментират екзотичната идея за ротационен председател на Народното събрание, а от опозицията припомниха, че упражнение с ротация на шеф на парламента и премиер завърши с падане на правителство.