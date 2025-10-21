Трус в управлението: "Социалдемократи" напускат коалицията "БСП – Обединена левица"

Политическо движение „Социалдемократи“ официално обяви, че напуска коалиция „БСП – Обединена левица“, като мотивира решението си с отказ да бъде част от „задкулисието“. В декларация, разпространена до медиите, формацията заявява, че България е на прага на пълен авторитаризъм, маскиран като демокрация.

„Не можем да бъдем част от задкулисието. Дали ще го допуснем – зависи единствено от българските граждани!“, се посочва в позицията.

От движението подчертават, че извънредните местни избори в Пазарджик са се превърнали в „катализатор на множество процеси в политиката у нас“, разкривайки истинското лице на основните партии. В позицията се посочва още, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е „разпоредил еднолично отстраняването на председателя на Народното събрание Наталия Киселова и публично я унизил“, докато коалиционният съвет на Левицата приел това без съпротива.

„Ние като партия реагирахме единствено с публична позиция в знак на несъгласие срещу това поведение“, отбелязват от движение „Социалдемократи“.

В документа се твърди още, че Борисов е настоял партията на Делян Пеевски да бъде включена пряко в управлението на страната, а БСП е приела това решение „безусловно и без консултации с коалиционните си партньори“.

„Ние заявяваме категорично – не можем да седнем на една маса със задкулисието. Не желаем да участваме, нито пряко, нито косвено, в подобно преформатирано управление на България“, се казва в декларацията.

Според формацията, последните действия на Делян Пеевски, който обяви, че „ДПС – Ново начало“ ще подкрепя управлението, без да участва в него, са „маньовър, продиктуван от страх“.

„Това е резултат от страха, че прекалената демонстрация на власт и зависимости поражда сериозно обществено недоволство. Но този маньовър не променя нищо по същество – задкулисието продължава да дирижира българската политика в пълен обем, макар и вече с привидна сдържаност“, заявяват от „Социалдемократи“.

Партията подчертава, че решенията в държавата се вземат авторитарно и извън институционалния ред, а демокрацията и свободата на словото са под натиск.

„Оставаме с надеждата, че един ден в България ще съществува истинска, чиста, принципна и единна левица, свободна от зависимости и задкулисни влияния! За огромна беда, задкулисието у нас владее почти всички лостове на властта. Неговите пипала се простират от институциите, през голяма част от партиите, до медиите“, се посочва в края на декларацията.

Социалдемократите завършват с констатацията, че „съпротивителните сили в държавата, политическите партии и обществото отслабват с всеки изминал ден“, и обявяват, че официално напускат коалиция „БСП – Обединена левица“.