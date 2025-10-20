Няма да сменят и шефа на НС, засега

Промените във властта се отлагат за друг път, научи „Труд news” от участници в разговорите. Засега поста си запазва и председателят на НС Наталия Киселова, която лидерът на ГЕРБ описа така: “Киселова, където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля – заминава там да се показва. Камо ли ако има мач, ако има нещо волейбол...”

Причина за отказа от промени е бил отпор на един от партньорите, който недвусмислено предупредил, че ще напусне управлението при „преформатиране. Другият малък партньор отказал да е единственият, който жертва свои хора, и така се стигнало до отказ от промени.

На свой ред лидерът на ДПС-НН от петък повтаря, че е готов да подкрепя правителство начело с Росен Желязков, докато то работи за хората и нито дума не казва за оня преговорен екип, който поиска да се създаде час след изявлението на Борисов. Онова изявление, за преформатирането.

Около обед се разбра, че чаканите вести се отлагат и че заседанието на Съвет за съвместно управление е насрочено за вторник. Днес се очаква официално да бъде обявено какво ще прави правителството в близко време. Т.е. до приемане на еврото.