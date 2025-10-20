Даниел Митов пред „Таймс“: Руски шпиони подпомагат банди за нелегална миграция, имаме доказателства

Вътрешният министър посочи и конкретни неправителствени организации

България притежава доказателства за преки връзки между руската служба за външно разузнаване и банди, подпомагащи незаконното преминаване на мигранти през Европа. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов пред британското издание „Таймс“.

Изявлението му идва на фона на предстоящата среща на европейски премиери с британския им колега Киър Стармър в Лондон в сряда, на която ще бъдат обсъдени мерки за ограничаване на нелегалната миграция по маршрута през Западните Балкани.

„Незаконната миграция е инструмент, с който враждебни режими могат да дестабилизират Европейския съюз и Обединеното кралство“, посочи Митов.

По думите му, руски шпиони подпомагат трафикантите, като им показват слабите места по външните граници на ЕС, като например тази между България и Турция. По думите му престъпните групи разполагат с информация как мигрантите да използват процедурите за убежище в ЕС и Великобритания и как да избегнат връщане в родината си.

Министър Митов посочи и конкретни неправителствени организации, сред които No Name Kitchen и Mission Wings, които според него „поддържат контакт с трафиканти“. Медията се е свързала с тях, но организациите категорично отхвърлят обвиненията.

Според публикацията в „Таймс“, Великобритания ще оказва подкрепа на България и други съюзници от НАТО за укрепване на охраната на външните граници и за противодействие на тези криминално-държавни мрежи. Международните полицейски сили се опитват да разкрият банди, които организират маршрути за трафик на мигранти в региона, отбелязва изданието.