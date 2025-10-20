Румен Петков: Изказванията на Борисов рушат коалицията, дано се извини на Киселова

Нашите министри спазват закона, упреците към БСП са неверни

Не считам, че обясненията от неофициални източници за отлагането на заседанието на коалиционния съвет заради отсъствието на част от лидерите на БСП са верни. Това заяви в ефира на БТВ председателят на АБВ и бивш министър на вътрешните работи Румен Петков.

„Слушам отвън гнусни лъжи, че сме готови на всичко, за да останем във властта.“

По думите му, нито Атанас Зафиров е отсъствал, нито липсват партньори в коалиционния съвет. Отделеното време е било необходимо, за да се намери най-доброто решение за стабилността на мнозинството и бъдещето на страната.

„В последните осем месеца всичко лошо се обяснява с БСП“, подчерта Петков.

Той отбеляза, че общуването с коалиционните партньори чрез медиите е проблематично, тъй като нарушава крехката атмосфера в управлението.

„Обръщенията на г-н Борисов не са били консултирани с партньорите и това руши отношенията в коалицията“, добави той.

Петков допълни, че е необходимо да се внесе яснота относно министерствата на концесия и да се направи сериозен преглед на администрацията.

„Нашите министри спазват закона и изпълняват задълженията си отговорно. Нелепо е да се иска оставката на Гуцанов за това, че спазва закона“, подчерта лидерът на АБВ.

Той коментира и критиките на Борисов към председателя на парламента Наталия Киселова:

„Упрекът, че тя посещава празници и трябва да пита преди това, е неприличен и непремерен. Надявам се г-н Борисов да намери сили да се извини. Киселова проведе заседанията с търпимост и такт и ние ще отстояваме оставането ѝ на поста“.

По думите му, гневът на Борисов има за цел да отклони вниманието от важните теми – икономиката, образованието и демографската криза.

„Нашите приоритети са бюджетът за догодина и влизането в еврозоната, а не паланки и джанки“, посочи Петков.

В отговор на въпрос за изборите за общински съветници в Пазарджик, бившият вътрешен министър заяви, че според него те не са били честни.