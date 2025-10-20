ДПС-НН търси пари за коли на президентството

Президентът се появи с шкода при посрещане на унгарския си колега

След като парламентът гласува отнемане на служебните автомобили на президентството по предложение на ДПС-НН, сега същата партия иска от финансовия министър средства за закупуване на нови коли за президентството.

Решението идва след остри политически сблъсъци, започнали през август, когато президентът Румен Радев бе заснет да пристига във Варна с кортеж от осем автомобила. Видео, публикувано от бившия вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов, предизвика размяна на реплики. Стоянов настоя за обяснение от институцията на „Дондуков“ 2 – кой се е возил в колите и защо са били толкова много.

В резултат парламентът прие промени, с които администрацията на президента вече няма право да ползва автомобилите на НСО. Това доведе до необичайна ситуация – президентството се оказа без собствен автопарк.

Самият Румен Радев коментира преди дни, че вече ще използва личния си автомобил. Символично, при посрещането на унгарския президент, държавният глава се появи именно със семейната шкода на съпругата си Десислава Радева.

И днес президентът Радев се появи на работа със същия автомобил.