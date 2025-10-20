КЗК образува производство срещу Администрацията на президента за медицинско оборудване, дарено от „Българската Коледа“

Процедурата е започната съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки

Комисията за защита на конкуренцията е започнала открито производство срещу Администрацията на президента по жалба на фирма, съобщават от институцията на своята интернет страница.

Жалбата е подадена от „ТОП – Диагностика“ ООД и оспорва решението на главния секретар на президента Румен Радев за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения, бенефициенти по благотворителната кампания „Българската Коледа“ 2024/2025, разделено на 22 обособени позиции.

Процедурата е започната съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Инициативата „Българската Коледа“ е създадена от президента на Република България и има за цел да подпомага деца с различни заболявания, увреждания и състояния, нуждаещи се от средства за лечение, рехабилитация, терапии и медицински изделия.

От декември 2024 г. до март 2025 г., в рамките на 22-ото издание на кампанията, са събрани дарения на обща стойност 3 750 000 лева. Над 40 лечебни заведения са подали заявки за закупуване на медицинска апаратура чрез средствата от инициативата.

Закупуването на оборудването се извършва чрез възлагане на обществена поръчка, съгласно действащото законодателство. След сключване на договор за дарение лечебните заведения получават апаратурата, финансирана чрез кампанията.