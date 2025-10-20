Димитър Вучев: За финансова стабилност ни трябва редовно правителство

„За да има финансова стабилност и сигурност за българските граждани, страната ни трябва да има редовно и отговорно правителство“, заяви председателят на Комисията по #финанси и бюджет в Столичния общински съвет Димитър Вучев по време на открита приемна с граждани в район

„Изгрев”.

На срещата присъстваха народният представител Николай Алгафари и общинските съветници Йордан Тодоров и Диян Стаматов, както и областният управител на София Стефан Арсов.

Приемната премина при засилен интерес от страна на жителите на „Изгрев“, които имаха възможност лично да обсъдят проблемите, които ги тревожат, и да поставят въпроси директно към своите представители. Сред най-обсъжданите теми бяха бъдещето на държавното управление и възможните

последствия от предсрочни избори. Присъстващите се обединиха около тезата, че хората не искат нови избори, а желаят стабилност и последователни решения на проблемите.

По време на срещата беше обсъдена и кризата с боклука в София, която продължава да тревожи столичани. Общинските съветници от ГЕРБ – СДС поеха ангажимент да следят отблизо ситуацията и да настояват за бързи и ефективни решения, така че столицата да се върне към нормален ритъм на

живот и чистота.

„Диалогът с гражданите е ключът към решаването на реалните проблеми“, подчерта Димитър Вучев, който е и районен координатор на ГЕРБ-Изгрев.