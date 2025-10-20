ДПС-Ново начало настоява държавата да осигури служебни автомобили за администрацията на Радев

ДПС-Ново начало отправи призив към министъра на финансите Теменужка Петкова в най-кратки срокове да се осигури финансов ресурс за закупуване на автомобили на президентската администрация. От разпратено до медиите писмо на формацията става ясно, че няма значение кои оглавява президентството - тази институтиция трябва да разполага със собствен автопарк.

"Във връзка с приетите от Народно събрание изменения в Закона за Националната служба за охрана, президентската институция остана без автопарк, който да бъде на разположение на нейната администрация. До този момент служителите на администрацията на президента бяха единствената държавна администрация, която използваха автомобилите на Националната служба за охрана (НСО).



Заради това с решение на ПГ на ДПС-Начало беше изпратено писмо на министъра на финансите Теменужка Петкова, в което се настоява за спешни действия в координация с администрацията на президента за обезпечаване с постановление на Министерски съвет, на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и за необходимия за това персонал", пишат от партията на Делян Пеевски.

"Президентската администрация трябва да разполага със собствен автопарк, както всички държавни институции, независимо от това кой е заемащият длъжността президент, защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време. Изпълнителната власт трябва да даде възможност за осигуряване на необходимите превозни средства на президентската институция, такива каквито се полагат на всяка структура от държавната администрация", се казва още в писмото до Петкова.

"Съветниците и секретари на Радев не са по-привилегировани от чиновниците и служителите в министерствата, агенциите и пр. държавни структури, и те трябва да бъдат обслужвани от автопарк на институцията, каквато е общата практика", допълват от Ново начало.

Критиките

От формацията на Делян Пеевски многократно подчертават, че действията на държавния глава Румен Радев да се откаже от служебния си автомобил и придвижва със собствената си кола и за собствена сметка, създава известно напрежение в службите, които се грижат за неговата охрана.

"Евтините ПР-номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО и МВР, струват скъпо - тъй като за сигурността му е впрегнат огромен човешки и технически ресурс, заради неспециализираните автомобили и разходки - демонстрации, компрометират авторитета на президентската институция и на държавата, а „опаковането“ на това действие като акт на съпричастност към служителите е откровена демагогия и лицемерие. Но така или иначе, Радев си отива и по Конституция повече няма право да заема този пост, но институцията остава и тя трябва да има възможност да работи с пълен капацитет и авторитет, както се полага в европейска държава", пише в писмото на парламентарната група на ДПС-Ново начало.