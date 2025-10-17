Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов: Няма нужда от промени в кабинета (Обзор)

Росен Желязков преговаря с ДПС-НН, партията най-вероятно ще получи председателски места в парламентарни комисии

С Пеевски трябва да се говори право в очите

“Партията не иска избори”, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред кметове, областни координатори и депутати, които събра в последния работен ден от седмицата в партийната централа.

“Докладите на областните координатори показват, че никой не иска да ходи на избори, включително и от ГЕРБ”, каза още Борисов.

Той обясни, че два дни много внимателно е следил изявленията на хората от ППДБ и че искрено се надявал да кажат, че са готови да дават подкрепа по дадени теми за да има мнозинство. “Само Делян Пеевски каза: Аз подкрепям това правителство”, подчерта лидерът на ГЕРБ и припомни, че БСП и ИТН са подписали кордона срещу Пеевски. Затова той казал на премиера Росен Желязков да говори с БСП и ИТН и да им съобщи, че Борисов може да понесе “колкото искат да говорят за Борисов и Пеевски”.

“Аз от 20 години познавам Делян Пеевски и знам на какво мога да разчитам. Знам, че като му кажа нещо, той се съобразява, и знам, че той като ме помоли за нещо, аз го изпълнявам, и си държим на думата”, продължи Борисов. Той подчерта, че двамата партньори във властта не са достатъчни за мнозинство.

“Със 100 души какъв кворум да правим, какъв бюджет да приемаме”, попита Борисов и продължи: “БСП и ИТН пак се скриха, ГЕРБ да каже. Искате аз да кажа, че каним “Новото начало” и вие да кажете - Борисов ги покани, и Мирчев да изпляска - ето, Борисов и Пеевски са заедно! Другата алтернатива са избори!”, обясни той.

Борисов каза и плана за среща с ДПС-НН, на която да се уточнят детайлите по партньорството. Тя трябва да се проведе в парламента, под егидата на Росен Желязков, и да гарантира, че ще има мнозинство, което да осигури първия бюджет в евро. Изрично Борисов подчерта, че разширяването на коалицията може да стане само със съгласието на БСП и ИТН и че ГЕРБ сами няма да предприемат подобна стъпка.

“С Пеевски трябва да се говори право в очите - това може, това не може. Тогава няма никакъв проблем в комуникацията. Аз друг вариант нямам... Дали ни харесва или не, е друг въпрос, но това е единственото. Ако не го направим, февруари сме в избори, през зимата”, обобщи Борисов и допълни:

“Трябва да сме честни с хората. Аз лицемерието не го обичам. А ППДБ са лицемери. Затова се обръщам към вас като към другари. Приемам боя със всичка сила, накрая ще видим. Както казват в нашите книги : “На война, като на война” и който оцелее”.

Борисов каза, че на този етап няма нужда от промени в кабинета.

Според депутати от партиите, участващи в управлението, най-вероятно ДПС-НН ще запази досегашния си статут на подкрепа отвън, но като компенсация ще получи поне три председателски поста в ключови парламентарни комисии.