Трети опит на парламента да заседава

Парламентът ще направи трети опит за тази седмица да заседава. В предишните два пленарни дни депутатите не събраха кворум за начало на тяхната работа.

В сряда в пленарната зала се регистрираха 61 народни представители, при необходими 121, а в четвъртък – 71. Затова председателят на Народното събрание Наталия Киселова обяви следващо пленарно заседание днес, 17 октомври, в 9:00 часа.

Вчера се регистрираха 29 депутати от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), 9 от „БСП-Обединена левица“, 14 от "Алианс за права и свободи" (АПС), 11 от Морал, единство, чест" (МЕЧ) и 8 от „Величие“.

В пленарната зала не бяха депутатите от ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „Има такъв народ“ и нечленуващите в парламентарна група. От „Възраждане“ бяха в залата, но не се регистрираха.

На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече кворум в парламента няма да правят.

"Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление", каза още той на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков. Изказването му дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ са шеста политическа сила.

"Ако има нужда да споделим отговорността в управлението и на ГЕРБ им тежи това нещо, ние сме готови да поемем отговорност", заяви на свой ред лидерът на ДПС и на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.