Трус във "Величие", депутати се регистрираха за кворум, после се извиниха на Михайлов

Партия "Величие" се разграничава от действията на осемте депутати от парламентарната група, които днес, 16 октомври, се регистрираха за работа на Народното събрание.

Това заяви лидерът на групата Ивелин Михайлов, който публикува видео във фейсбук страницата формацията. Той уточни, че уговорката категорично била да не се регистрират за работа в парламента в днешния ден.

По-късно народните представители му се извиниха и признаха, че са допуснали "комуникационна грешка".

"Истинската причина за регистрацията на тези осем депутати е да не им бъдат орязани някакви пари – нещо, което за мен е недостойно, и нещо, с което самите те индивидуално унищожават всичко, сътворено от хората в партията, които се борят всеки ден и дават всичко, за да има справедливост", коментира Михайлов.

"Влязохме в Народното събрание, като обещахме да покажем друга етика и морал, отбеляза председателят на парламентарната група на "Величие". Изрично вчера сме говорили, че не трябва да се регистрираме, защото въпросът е принципен, добави той. Според него тук не става въпрос за загуба на средства. Тези средства ги получаваме, за да свършим работа на народа, ние не сме свършили тази работа и поради тази причина нямаме право да вземаме каквито и да е средства или облаги", обясни Михайлов.

"Тези хора да си поемат отговорността пред избирателите, не знам по какъв начин ще компенсират това, което са направили, но аз нямам желание да работя с хора, които толкова дребно и елементарно мислят за някакви жълти стотинки", посочи той и поиска депутатите да намерят начин да се извинят на избирателите на "Величие".

Извинението

"Ние допуснахме комуникационна грешка. Регистрирахме се, защото винаги инструкциите на господин Михайлов са били да се регистрираме, след като присъстващите в залата станат 121 души, за да може да не създаваме излишно кворум. Извиняваме се чистосърдечно, ако някой се чувстват засегнат, но истината е, че никой не е имал никакво лошо намерение нито срещу господин Михайлов, нито срещу всички, които стоят зад него и зад всички нас. Трикратно се извиняваме и ще подобрим комуникацията помежду си, за да не се стига до такива недоразумения", заяви на свой ред Мария Илиева от "Величие".