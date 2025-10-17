Пеевски: Избори няма да има, чичо Румен да връща шампанското, купонът се отменя

"Избори няма да има. Това съм го казал отдавна. Едно мога да кажа на чичо Румен (държавният глава, бел.ред.) - да връща кетъринга и шампанското. Купонът се отменя".

Това заяви лаконично в кулоарите на парламента Делян Пеевски, лидер на ДПС-Ново начало, запитан дали прогнозира предсрочни избори, предвид политическата обстановка в момента.

"Труд news" припомня, че през последните няколко дни събитията на политическата сцена са особено нажежени. След изборите в Пазарджик, които с убедителна преднина спечели ДПС-Ново начало, лидерът на ГЕРБ свика извънредна среща на парламентарната си група.

"Резултатът ще е още по-зле за ГЕРБ, ако останем в такова правителство. Оставаме само формално, повече кворум няма да правим", заяви той от централата на партията, заедно с премиера Росен Желязков и всички министри от ГЕРБ.

Междувременно остри реплики си размениха президентът Румен Радев и Делян Пеевски. Държавният глава призова управляващите да слязат от лимузините си и да се запознаят със своите избиратели. Причина за това изказване бе поправка в закона за НСО, която лишава администрацията и служителите на президентската институция от ведомствени автомобили. Така работещите в президентството трябва да пътуват с лични автомобили и за своя сметка.

В знак на солидарност Радев обяви, че се отказва от служебния си автомобил и призова властимащите да сторят същото. На свой ред Пеевски го подкани да се откаже и от охраната си, осигурена от НСО.

"Не мога да се откажа от охраната си по закон", контрира го Радев. Няколко часа по-късно ДПС-Ново начало обяви, че ще внесе предложение това да стане възможно с декларация до началника на службата, за да може Радев да не ползва услугите на националното звено за охрана.