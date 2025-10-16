Пеевски: Всичко е в ръцете на Борисов, от него зависи дали ще хвърли държавата в бездната

Говорих с премиера, изчаквам ги. До понеделник ще решат какво да правят. Предполагам Желязков изчаква решението на Борисов. В момента всичко е в ръцете на Борисов. От него зависи дали ще хвърли държавата в бездната.

Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в кулоарите на парламента пред журналисти.

"Ние винаги сме готови за преговори. Видяхте колко време подкрепяме кабинета без нищо, само в името на хората. Готови сме да споделим отговорността, имаме здрав гръб за това. Ако има нужда да споделим отговорността в управлението и на ГЕРБ им тежи това нещо, ние сме готови да поемем отговорност. Винаги ще бъдем готови да управляваме България в полза на хората", обяви още той.

Пеевски коментира и изявлението на президента Румен Радев, който по-рано днес, 16 октомври, заяви, че от 20 октомври ще използва личния си автомобил по време на служебните си задължения.

Държаният глава е уведомил с писмо началника на Национална служба охрана (НСО), че ще бъде солидарен със служителите в президентството, за които не е предвиден служебен транспорт с изменение в закона за НСО.

Радев призова властимащите да сторят същото. "Нека слязат от лимузините и да се запознаят с избирателите си", отбеляза той в своя позиция, разпратена до медиите.

"Аз не ползвам служебна кола, дойдох с личния си автомобил, НСО никога не са ме пазили", посочи Пеевски. Лидерът на ДПС-Ново начало каза още, че има всички индикации, че Радев подготвя партия.

"Това с личните автомобили е пълен популизъм. Румен въобще трябва да слезе от колите, защото в момента си прави партията. Не е почтено и ако има доблест днес да подаде оставка, да излезе и да си направи партията, да си я развива и когато има избори да се яви на тях“, призова лидерът на ДПС-Ново начало.